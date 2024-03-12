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Gıdada ani fiyat artışı! Marketlerin fiyat oyunu...

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Giriş: 12.03.2024 15:24
Güncelleme:12.03.2024 15:25
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gıda fiyatlarında ani artışlar yaşandı. Seçiminde yaklaşmasıyla manipülasyonlar devreye girdi. A Haber ürünün ilk çıkış noktasında markete kadar olan süreci ekrana taşırken TÜKONFED Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma önemli değerlendirmelerde bulundu.
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Marketlerin fiyat oyunu...
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