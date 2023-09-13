13 Eylül 2023, Çarşamba
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Gıda Komitesi ilk toplantısını yaptı! 81 ilde gıda denetimleri
Gıda ve Tarımsal Ürün piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde bu dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, emtia fiyatlarındaki son gelişmeler ile 2023 yılı hasat sezonu gelişmeleri doğrultusunda tarımsal ürünlerin genel görünümü ve gıda fiyatlarının seyri masaya yatırıldı.