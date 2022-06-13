13 Haziran 2022, Pazartesi
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GES uygulaması nasıl işleyecek? 10 adımda GES uygulaması
Son dakika haberine göre: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Gelire Endeksli Senet sistemi 15 Haziran’da başlıyor. Gerçek kişilere yönelik olacak ve devletin kazancını vatandaşla paylaşacağı sistemin tüm ayrıntılarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
10 ADIMDA GES UYGULAMASI
*15- 22 Haziran arasında talep toplama gerçekleşecek
*Bakanlık internet sitesinden tüm dokümanları yayımlayacak
* Talep toplama üç kamu bankasınca yapılacak
*Vatandaş halka arzda olduğu gibi bankalardan ürünü alacak
*Ürünün vadesi 6 ay olacak. Sonra 1 yıla çıkabilecek.
*Senetler DHMİ ve KEGM'nin bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak
*Hazine asgari oranı duyuracak. İlk oran dönem de 5,32, yıllıkta 23,04 olacak
*Hasılat payı bunu geçerse üstü tamamlanacak. Az kalırsa oran düşmeyecek
*Sisteme sadece gerçek kişiler yararlanacak
*Sistem dövize endeksli değil Her bireysel yatırımcı katılacak