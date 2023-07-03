03 Temmuz 2023, Pazartesi
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Gençlere yeni destekler yolda! İş imkanı, nakit ve kredi desteği
Hükümet gençlerin istihdamıyla ilgili çok önemli bir çalışma için harekete geçti. Ayrıca vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteğinin yanı sıra, yeni evlilere faizsiz uzun vadeli uygun kredi de geliyor. İşte gençlere istihdam seferberliğinin ayrıntıları.