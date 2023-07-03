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Gençlere yeni destekler yolda! İş imkanı, nakit ve kredi desteği

A Haber
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Giriş: 03.07.2023 14:51
Hükümet gençlerin istihdamıyla ilgili çok önemli bir çalışma için harekete geçti. Ayrıca vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteğinin yanı sıra, yeni evlilere faizsiz uzun vadeli uygun kredi de geliyor. İşte gençlere istihdam seferberliğinin ayrıntıları.
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