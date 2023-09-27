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Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar desteğinin ayrıntıları

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Giriş: 27.09.2023 09:40
Başkan Erdoğan dün Kabine'yi topladı. Seçimde vaat ettiği birçok konuya dair müjdeler verdi. Başkan Erdoğan, gençlerin merakla beklediği teknoloji desteğinin detaylarını açıkladı. Buna göre; 9 bin 500 lira'nın altındaki bilgisayar ve cep telefonları için 5 bin 500 lira'ya kadar destek verilecek. Aylık 10 GB ücretsiz internet kotası tanımlanacak. Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarının da tamamlandığını duyurdu.
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