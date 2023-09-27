Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar desteğinin ayrıntıları

Başkan Erdoğan dün Kabine'yi topladı. Seçimde vaat ettiği birçok konuya dair müjdeler verdi. Başkan Erdoğan, gençlerin merakla beklediği teknoloji desteğinin detaylarını açıkladı. Buna göre; 9 bin 500 lira'nın altındaki bilgisayar ve cep telefonları için 5 bin 500 lira'ya kadar destek verilecek. Aylık 10 GB ücretsiz internet kotası tanımlanacak. Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarının da tamamlandığını duyurdu.

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