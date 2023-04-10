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Gençlere 9 ayda 84 bin lira destek! İş garantisi ve sigorta hakkı

A Haber
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Giriş: 10.04.2023 10:22
İşbaşı eğitim programıyla çalışan gençlere 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere yüzde 33 zam yapıldı. Günlük ödemeler 327 TL oldu. Gençler 9 ayda 84 bin TL kazanacak. İşte tüm detaylar…

GENÇLERE 9 AYDA 84 BİN LİRA

* İşbaşı eğitim programları başlıyor

* 500 bin genç kurslara katılacak

* Günlük ödemelere yüzde 33 zam yapıldı.

* Programa katılana günde 359.90 lira verilecek

* 9 ayda toplam ödeme 84 bin lirayı geçecek

* İş garantisi olacak sigortalar yatacak

* Kurslara katılmak için işkur'a başvurulacak

* 15 yaşını dolduran herkes başvurabilecek

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