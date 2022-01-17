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Genç girişimciye 34 bin TL hibe! Kimler alabilir? Başvuru şartları neler?

A Haber
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Giriş: 17.01.2022 10:28
Güncelleme:17.01.2022 10:29
Son dakika ekonomi haberi... Devlet genç girişimcilere desteğini sürdürüyor. Peki hibe başvurusunu kimler yapabilir? Başvuru şartları neler? Prim teşviği ne kadar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

KİMLER ALABİLİR?

- 18-29 YAŞ ARASINDA OLMAK
- BİR İŞYERİ AÇMAK YA DA ORTAK OLMAK
- SGK'YA KAYIT YAPTIRMAK
- İŞTE BİLFİİL ÇALIŞMAK YA DA İDARE ETMEK

VERGİ HESABI

- YILLIK 75.000 TL GELİR ELDE EDİLMİŞSE:
- 170.000 TL'NİN 70.000 TL'Sİ İÇİN 12.400 TL
- FAZLASI İÇİN % 27 GELİR VERGİSİ ÖDENİR
- 5.000 X 0.27 = 1.350 TL
- 12.400 + 1.350 = 13.750 TL

PRİM TEŞVİĞİ

- BRÜT ASGARİ ÜCRET 5,004 TL
- AYLIK PRİM: 35.004 X %345 = 1.726,38 TL
- YILLIK PRİM: 1.726,38 X 12 = 20.716,56 TL

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