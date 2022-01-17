17 Ocak 2022, Pazartesi
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Genç girişimciye 34 bin TL hibe! Kimler alabilir? Başvuru şartları neler?
Son dakika ekonomi haberi... Devlet genç girişimcilere desteğini sürdürüyor. Peki hibe başvurusunu kimler yapabilir? Başvuru şartları neler? Prim teşviği ne kadar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
KİMLER ALABİLİR?
VERGİ HESABI
PRİM TEŞVİĞİ
KİMLER ALABİLİR?
- 18-29 YAŞ ARASINDA OLMAK
- BİR İŞYERİ AÇMAK YA DA ORTAK OLMAK
- SGK'YA KAYIT YAPTIRMAK
- İŞTE BİLFİİL ÇALIŞMAK YA DA İDARE ETMEK
VERGİ HESABI
- YILLIK 75.000 TL GELİR ELDE EDİLMİŞSE:
- 170.000 TL'NİN 70.000 TL'Sİ İÇİN 12.400 TL
- FAZLASI İÇİN % 27 GELİR VERGİSİ ÖDENİR
- 5.000 X 0.27 = 1.350 TL
- 12.400 + 1.350 = 13.750 TL
PRİM TEŞVİĞİ
- BRÜT ASGARİ ÜCRET 5,004 TL
- AYLIK PRİM: 35.004 X %345 = 1.726,38 TL
- YILLIK PRİM: 1.726,38 X 12 = 20.716,56 TL