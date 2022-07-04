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Genç girişimci devlet teşvikiyle kendi işini kurdu, 2 yılda üretimi 10 kat arttı

İHA
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Giriş: 04.07.2022 11:52
Şanlıurfa Siverek’te 36 yaşındaki genç girişimci Mesut Şen, devlet teşviki ile kurduğu hayvan çiftliğinde üretimi 2 yılda 10 katına çıkardı. Şen başarı serüvenini, ”İlk başta 20-30 hayvanla başladım, daha sonra kademe kademe olarak, 100, 150 ve 250’ye kadar çıkardım. İşi biraz daha büyüttüm ve besi yanında yaylım hayvan da beslemeye başladım. Hayvanlarım otlatıldıktan ve besiye hazır olduktan sonra, içeri çekip besiye alıyorum” sözleriyle anlattı.
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