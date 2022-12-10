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Geçici işçilere ne zaman kadro verilecek? Sözleşmeliye kadro düzenlemesi genişleyecek mi?

A Haber
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Giriş: 10.12.2022 11:41
Güncelleme:10.12.2022 11:41
Sözleşmeli personel ve geçici işçi sorunu da çözülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro düzenlemesinin kapsamının genişletileceğini söyledi. Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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