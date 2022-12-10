Geçici işçilere ne zaman kadro verilecek? Sözleşmeliye kadro düzenlemesi genişleyecek mi?

Sözleşmeli personel ve geçici işçi sorunu da çözülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro düzenlemesinin kapsamının genişletileceğini söyledi. Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

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