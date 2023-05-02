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"Gaz yok diyen" Babacan'ı CHP'liler yalanladı

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Giriş: 02.05.2023 16:45
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, devreye alınan Karadeniz gazını hedef almıştı. Babacan seçim çalışmaları kapsamında Zonguldak Çaycuma’ya gitti, CHP'li Çaycuma Belediye Başkanı Başkanı Bülent Kantarcı ve CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'dan çıkan doğalgaz ile ilgili bilgi alan Babacan'ın yüzünün asıldığı görüldü. İşte o anlar.
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