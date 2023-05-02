02 Mayıs 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
"Gaz yok diyen" Babacan'ı CHP'liler yalanladı
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, devreye alınan Karadeniz gazını hedef almıştı. Babacan seçim çalışmaları kapsamında Zonguldak Çaycuma’ya gitti, CHP'li Çaycuma Belediye Başkanı Başkanı Bülent Kantarcı ve CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'dan çıkan doğalgaz ile ilgili bilgi alan Babacan'ın yüzünün asıldığı görüldü. İşte o anlar.