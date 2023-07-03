03 Temmuz 2023, Pazartesi
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Gabar’dan sonra Kato’da petrol müjdesi
Şırnak'ta, terörden temizlenen Gabar ve Cudi dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin ardından yeni petrol müjdesi geldi. Bir dönem ikinci Kandil olarak anılan ve teröristlerin 'girilmez' dediği Kato Dağı'nda petrol arama çalışmaları başlatılmıştı. Bölgede bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, "Gözün aydın Türkiyem" başlıklı yazısıyla müjdeli haberi köşesinden verdi.