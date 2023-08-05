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Gabar'da petrol üretim rekoru kırıldı

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Giriş: 05.08.2023 10:16
Şırnak Gabar bölgesinde günlük 16 bin 188 varil petrol üretimine ulaşıldı. Bu sayede Türkiye tarihinin en yüksek yurt içi günlük üretim rekoru kırıldı.
Gabar’da petrol üretim rekoru kırıldı
Gabar'da petrol üretim rekoru kırıldı
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