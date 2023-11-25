25 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Gabar’da petrol kuyusu sayısı 19’a çıktı! 2 yılda 100 kuyu açılacak

Gabar’da petrol kuyusu sayısı 19’a çıktı! 2 yılda 100 kuyu açılacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2023 17:02
Enerjide tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye denizde doğalgaz, karada da yerli petrolünü çıkarmaya devam ediyor. Şırnak Gabar Dağı'nda üretim yapılan kuyu sayısı ise 19'a çıktı. 2024 sonuna kadar Şırnak'ta sahalardan günlük 100 bin varil üretimi hedefleniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2 yılda 100 kuyu açılacak
2 yılda 100 kuyu açılacak
Zincir marketler pazar günü kapanacak mı?
Zincir marketler pazar günü kapanacak mı?
Yeni haftada altın fiyatları nasıl olacak?
Yeni haftada altın fiyatları nasıl olacak?
150 bin TL evlilik kredisinin ayrıntıları!
150 bin TL evlilik kredisinin ayrıntıları!
Cumhurbaşkanlığı 2024 yılı bütçesi belli oldu
Cumhurbaşkanlığı 2024 yılı bütçesi belli oldu
Başkan Erdoğan’dan çalışan emekliye ikramiye müjdesi!
Başkan Erdoğan'dan çalışan emekliye ikramiye müjdesi!
Emeklilere 5 bin TL!
Emeklilere 5 bin TL!
TARİŞ zeytinyağını ne kadara satacak?
TARİŞ zeytinyağını ne kadara satacak?
80 maddelik torba yasa geliyor
80 maddelik torba yasa geliyor
Çalışan emeklilere ikramiye
Çalışan emeklilere ikramiye
Uluslararası İslami Finans Konferansı!
Uluslararası İslami Finans Konferansı!
Yeni evlenen gençlere faizsiz kredi
Yeni evlenen gençlere faizsiz kredi
Daha Fazla Video Göster