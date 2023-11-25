Gabar’da petrol kuyusu sayısı 19’a çıktı! 2 yılda 100 kuyu açılacak

Enerjide tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye denizde doğalgaz, karada da yerli petrolünü çıkarmaya devam ediyor. Şırnak Gabar Dağı'nda üretim yapılan kuyu sayısı ise 19'a çıktı. 2024 sonuna kadar Şırnak'ta sahalardan günlük 100 bin varil üretimi hedefleniyor.

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