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Gabar'da dev petrol rezervi! A Haber görüntüledi: İşte açılan son kuyu

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 12.12.2023 16:47
Gabar dağında petrol kuyusu sayısı 23'e, günlük petrol üretimi de 30 bin varile ulaştı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Gabar dağında son açılan kuyunun yanından detayları aktardı.
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