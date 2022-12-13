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Gabar'da 12 milyar dolarlık petrol keşfi! A Haber görüntüledi

A Haber
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Giriş: 13.12.2022 11:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası petrol müjdesi verdi. Gabar Dağı'nda 12 milyar dolarlık petrol keşfedildiğini duyurdu. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz o bölgeden detayları aktardı.
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