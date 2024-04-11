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Gabar petrolünde yeni rekor! Bakan Alparslan Bayraktar duyurdu: 40 bin varili geçti...

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 11.04.2024 13:55
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar petrolünde yeni rekor kırıldığını duyurdu. Bakan Bayraktar, "Bugün itibarıyla 40 bin varil üretimi geçtik." dedi.
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