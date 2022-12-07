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GABAR DAĞI’NDA BÜYÜK PETROL KEŞFİ: Karadaki en büyük petrol keşiflerinden biri

A Haber
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Giriş: 07.12.2022 13:56
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, yurt genelindeki petrol arama sahalarına her geçen ay bir yenisi ekledi. Son olarak terörden arındırılan Şırnak'ın Gabar Dağı'nda büyük bir petrol keşfinin yapıldığı açıklandı. Henüz net miktar açıklanmadı ama cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci keşfi olduğu belirtiliyor.
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