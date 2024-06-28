Fiyatı limondan daha ekşi! Bahçede 4 lira İstanbul’da 80 lira

Pazara alışverişe gidenlerin bu aralar fiyatından en çok şikayet ettiği ürün limon. Sofraların vazgeçilmezi, şifa deposu limonun kilosu İstanbul'da neredeyse 100 liraya ulaştı. Üstelik daha birkaç hafta önce Akdeniz'deki üreticiler ucuz olduğu gerekçesiyle limonu çöpe döküyordu. Peki ne oldu da Akdeniz'den İstanbul'a gelen limon fiyatı uçuşa geçti. İşte tüm detaylar…

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