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Fiyat istikrarsızlığı kirli planın sonucu mu?

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Giriş: 03.02.2021 09:20
Güncelleme:03.02.2021 09:36
Türkiye'de gıda fiyatlarında ortaya konan tekelleşme ve fahiş fiyat tepkilere neden oluyor. Dolarda ve maliyetlerde düşüş yaşanmasına rağmen ortaya çıkan yüksek gıda fiyatlarının Türkiye'ye yönelik bir operasyonun parçası olabileceği yorumları yapılıyor. Küresel amerikalı eski ekonomik tetikçi John Perkins de Türkiye'nin neden hedef alınacağını ve bunun merkezlerini dile getirdi.

Türkiye'de gıda fiyatlarında ortaya konan tekelleşme ve fahiş fiyat tepkilere neden oluyor. Dolarda ve maliyetlerde düşüş yaşanmasına rağmen ortaya çıkan yüksek gıda fiyatlarının Türkiye'ye yönelik bir operasyonun parçası olabileceği yorumları yapılıyor. Küresel amerikalı eski ekonomik tetikçi John Perkins de Türkiye'nin neden hedef alınacağını ve bunun merkezlerini dile getirdi.

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