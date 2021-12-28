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Fiyat İstikrarı Komitesi toplanıyor! Enflasyon ve muhtemel riskler masaya yatıracak

A Haber
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Giriş: 28.12.2021 10:30
Fiyat İstikrarı Komitesi, bugün ilk toplantısını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında yapacak. Fiyat İstikrarı Komitesi, enflasyonla ilgili gelişmeleri ve bu konudaki muhtemel riskleri masaya yatıracak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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