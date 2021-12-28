28 Aralık 2021, Salı
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Fiyat İstikrarı Komitesi toplanıyor! Enflasyon ve muhtemel riskler masaya yatıracak
Fiyat İstikrarı Komitesi, bugün ilk toplantısını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında yapacak. Fiyat İstikrarı Komitesi, enflasyonla ilgili gelişmeleri ve bu konudaki muhtemel riskleri masaya yatıracak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.