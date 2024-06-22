Fiş ve faturalar takip altında

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir artırıcı düzenlemeler kapsamında fiş almayıp indirim isteyenleri takibe aldı. Peki yeni düzenlemede ne gibi cezalar olacak? Tüm soruların yanıtını A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim uzmanına sordu.

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