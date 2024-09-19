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Fiş almayana para cezası

Fiş almayana para cezası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 15:01
80'li yılların en büyük kamu spotlarından biriydi. Bir alışveriş bir fiş... Aradan yıllar geçti, fiş almak da vergi iadesi yazmak da neredeyse tarihe karıştı. Ama son dönemde yaşanan bazı olaylar yüzünden maliye yeniden harekete geçti. Halihazırda fiş vermeyen esnaflara ceza kesiliyordu, şimdi artık fiş almayan müşterilere de ceza kesilecek.
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Fiş almayana para cezası
Fiş almayana para cezası
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