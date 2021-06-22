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Firmalara faizsiz destek imkanı! 75.000 TL'ye kadar çıkıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2021 10:01
Devlet firmalara dev destek sağlıyor. İmalat sektöründeki mikro işletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin liraya varan faizsiz kredi imkanında ikinci etap başvuru süreci başlatıldı, şartlar esnetildi... Başvurular 9 Temmuz'a kadar e-Devlet'ten alınacak. İşte bütün detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında aktardı.
Firmalara faizsiz destek
Firmalara faizsiz destek
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