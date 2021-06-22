Firmalara faizsiz destek imkanı! 75.000 TL'ye kadar çıkıyor

Devlet firmalara dev destek sağlıyor. İmalat sektöründeki mikro işletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin liraya varan faizsiz kredi imkanında ikinci etap başvuru süreci başlatıldı, şartlar esnetildi... Başvurular 9 Temmuz'a kadar e-Devlet'ten alınacak. İşte bütün detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında aktardı.