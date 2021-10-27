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Finlandiya’ya 30 bin işçi alınacak! İşte alım şartları...

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Giriş: 27.10.2021 09:38
Finlandiya'ya 2.300 Euro yani 26.000 TL maaşla işçi alımı yapılacak! Ülkeye toplamda 30 bin işçi alınacağı duyuruldu. Sağlık, metal, bilişim, denizcilik alanları başta olmak üzere pek çok sektörde işçi alımı yapılacağı belirtildi. Adayların temel düzeyde dil bilmesi iş başvurusunda büyük avantaj sağlayacak. Alımlarda ilk önceliğin sağlık çalışanlarına olacağı düşünülüyor. İşçi maaşlarının 2.300 Euro civarında başlaması bekleniyor. İşte; Finlandiya işçi alımına ilişkin merak edilen bilgiler!
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