Fındıkta markalaşma önerisi | Fındığın ekonomik değeri nasıl artırılır?

Türkiye fındık üretiminde lider ülke... Ancak yurt dışına gönderilen fındık, başka ürünler olarak geri dönüyor, üstelik maliyeti de artarak. Sektör temsilcileri, fındığın Türkiye'de işlenerek satılması gerektiğini ve markalaşılmasını gerektiğini belirtti. İşte Türkiye'de fındığın ekonomik değerinin artılmasıyla ekonomiye sağlayacağı kazancın anlatıldığı özel dosya haberimiz.