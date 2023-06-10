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Fındık hasadı sezonu başlıyor

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Giriş: 10.06.2023 11:09
Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden fındığın hasat zamanına az bir süre kaldı. Peki 2023 fındık rekoltesi nasıl olacak?
Fındık hasadı sezonu başlıyor
Fındık hasadı sezonu başlıyor
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