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Finansın patronları Turkuvaz Medya'da! SPK Başkanı Taşkesenlioğlu: 2021'de halka arz rekoru kırıldı

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Giriş: 28.09.2021 11:48
Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi kanalı aPara tarafından düzenlenen 'Finansın Geleceği Zirvesi' bugün yapılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, bu yıl toplam büyüklüğü 16,3 milyar TL olan 38 adet halka arzın gerçekleştirildiğini belirterek, "Eylül sonu itibarıyla ulaştığımız bu sayı, halka arz tarihimizin yıllık bazda en yüksek seviyesine işaret etmektedir." dedi..
Taşkesenlioğlu: 2021’de halka arz rekoru kırıldı
Taşkesenlioğlu: 2021'de halka arz rekoru kırıldı
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