28 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Finansın patronları Turkuvaz Medya'da! SEDDK Başkanı Gürsoy: Sigortacılık ve özel emeklilik sektörü en büyük finansal yapı konumunda

Finansın patronları Turkuvaz Medya'da! SEDDK Başkanı Gürsoy: Sigortacılık ve özel emeklilik sektörü en büyük finansal yapı konumunda

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.09.2021 13:44
Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi kanalı aPara tarafından düzenlenen 'Finansın Geleceği Zirvesi' bugün yapılıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, "Sigortacılık ve özel emeklilik sektörümüz bugün, sigortacılık tarafında yıllık ortalama yüzde 20, bireysel emeklilik fonları tarafında ise yüzde 30'ları aşan oranlarda büyüyen, 335 milyar TL'ye ulaşan aktif büyüklüğü ile bankacılıktan sonraki en büyük finansal yapı konumundadır." dedi.
Sigortacılık ve özel emeklilik sektörü en büyük finansal yapı
Sigortacılık ve özel emeklilik sektörü en büyük finansal yapı
Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun: 38 şirketin halka arzını gerçekleştirdik
Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun: 38 şirketin halka arzını gerçekleştirdik
Taşkesenlioğlu: 2021’de halka arz rekoru kırıldı
Taşkesenlioğlu: 2021'de halka arz rekoru kırıldı
’’Türkiye Avrupa’nın en iyi büyüyen ülkesi’’
''Türkiye Avrupa'nın en iyi büyüyen ülkesi''
Borç yapılandırmada son 3 gün!
Borç yapılandırmada son 3 gün!
İstanbul Havalimanı’ndan bir başarı daha
İstanbul Havalimanı'ndan bir başarı daha
Marketlerin etiket kurnazlığını A Haber’de gözler önüne serdi!
Marketlerin etiket kurnazlığını A Haber'de gözler önüne serdi!
Finans dünyasının kalbi A Para’da atacak!
Finans dünyasının kalbi A Para’da atacak!
Zincir marketlerin hal oyunu!
Zincir marketlerin hal oyunu!
Marketteki fiyat oyununun perde arkası!
Marketteki fiyat oyununun perde arkası!
Dev projede son durum
Dev projede son durum
Geçmişten bugüne Kömürhan Köprüsü
Geçmişten bugüne Kömürhan Köprüsü
Daha Fazla Video Göster