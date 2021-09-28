Finansın patronları Turkuvaz Medya'da! SEDDK Başkanı Gürsoy: Sigortacılık ve özel emeklilik sektörü en büyük finansal yapı konumunda

Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi kanalı aPara tarafından düzenlenen 'Finansın Geleceği Zirvesi' bugün yapılıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, "Sigortacılık ve özel emeklilik sektörümüz bugün, sigortacılık tarafında yıllık ortalama yüzde 20, bireysel emeklilik fonları tarafında ise yüzde 30'ları aşan oranlarda büyüyen, 335 milyar TL'ye ulaşan aktif büyüklüğü ile bankacılıktan sonraki en büyük finansal yapı konumundadır." dedi.