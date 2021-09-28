Finansın patronları Turkuvaz Medya'da! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu canlı yayında açıkladı

Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi kanalı aPara tarafından düzenlenen 'Finansın Geleceği Zirvesi' bugün yapılıyor. Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, "Salgın dönemi dünyada 2008'den daha maliyetli oldu. Küresel enflasyonun ivmlendiği bir süreci yaşıyoruz. Küresel üretim talebi karşılamadı" diye konuştu.