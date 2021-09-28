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Finansın patronları Turkuvaz Medya'da! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, ''Türkiye Avrupa'nın en iyi büyüyen ülkesi''

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Giriş: 28.09.2021 11:40
Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Finansın Geleceği Zirvesi' bugün yapılıyor. Zirve'de konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, "Türkiye, Avrupa'nın en iyi ikinci büyüyen değil, net en iyi büyüyen ülkesi, bizim net büyümemiz yüzde 10'un üzerinde" dedi.
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