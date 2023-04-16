16 Nisan 2023, Pazar
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Finans merkezi Türkiye'nin yüz akı olacak
İstanbul'un dünyanın en önemli finans merkezlerinden biri haline getirilmesi son yıllardaki en büyük çalışmalardan biriydi. Rüya proje sonunda tamamlandı, finans merkezinin açılışı Başkan Erdoğan tarafından yarın yapılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı