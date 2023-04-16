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Finans merkezi Türkiye'nin yüz akı olacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.04.2023 15:30
İstanbul'un dünyanın en önemli finans merkezlerinden biri haline getirilmesi son yıllardaki en büyük çalışmalardan biriydi. Rüya proje sonunda tamamlandı, finans merkezinin açılışı Başkan Erdoğan tarafından yarın yapılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı
Finans merkezi Türkiye’nin yüz akı olacak
Finans merkezi Türkiye'nin yüz akı olacak
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