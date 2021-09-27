27 Eylül 2021, Pazartesi
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Finans dünyasının kalbi A Para’da atacak! Finansın Geleceği Zirvesi yarın düzenlenecek
Paranın patronları yarın Finansın Geleceği Zirvesi’nde buluşacak. Türkiye’nin ekonomi kanalı A Para’nın düzenlediği zirvede Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan açılış konuşmasını yapacak. Zirveye Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve finans önemli aktörleri de katılacak.