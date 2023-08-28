FED üyelerinden faiz mesajları: Gelecek yıla kadar faiz indirimi yok

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, enflasyonla mücadelede faiz kartını masada tutmaya devam ediyor. Fed üyeleri enflasyonda yüzde iki hedefi için faiz artışlarının gerekli olduğunu açıkladı.

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