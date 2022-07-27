Fed faizi 75 baz puan artırdı! Uzmanlar A Haber'de değerlendirdi: Ağustos ve eylül aylarında da artacak

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltti. Gelişmeye ilişkin A Haber canlı yayınına konuk olan Ekonomist Prof. Dr. Murat Ferman, "ABD'de beklentiler bu serinin devam etmesi yönünde. Ağustos ve eylül ayında faiz artışların devam edeceği konusunda kuvvetli bir kanaat var." değerlendirmesinde bulundu. Ferman, ulusal para birimlerinin karar sonrasında avantaj sahalarının daralacağını da ifade etti.