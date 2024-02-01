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FED faiz kararını açıkladı! Piyasalar merakla bekliyordu

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Giriş: 01.02.2024 10:08
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
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