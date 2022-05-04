FED faiz kararını açıkladı mı? Ne zaman açıklanacak? Para politikalarında rota çiziliyor

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Her ne kadar Avrupa ve Japonya'da merkez bankalarının bu ay planlanmış toplantısı bulunmasa da FED'in alacağı kararlar para politikalarında sıkılaşma ivmesine yön verecek.

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