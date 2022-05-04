04 Mayıs 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
FED faiz kararını açıkladı mı? Ne zaman açıklanacak? Para politikalarında rota çiziliyor
Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Her ne kadar Avrupa ve Japonya'da merkez bankalarının bu ay planlanmış toplantısı bulunmasa da FED'in alacağı kararlar para politikalarında sıkılaşma ivmesine yön verecek.