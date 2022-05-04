04 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları FED faiz kararını açıkladı mı? Ne zaman açıklanacak? Para politikalarında rota çiziliyor

FED faiz kararını açıkladı mı? Ne zaman açıklanacak? Para politikalarında rota çiziliyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.05.2022 13:32
Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Her ne kadar Avrupa ve Japonya'da merkez bankalarının bu ay planlanmış toplantısı bulunmasa da FED'in alacağı kararlar para politikalarında sıkılaşma ivmesine yön verecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Para politikalarında rota çiziliyor
Para politikalarında rota çiziliyor
Yerli traktörün üretim hikayesi!
Yerli traktörün üretim hikayesi!
ABD ekonomisi krize mi giriyor?
ABD ekonomisi krize mi giriyor?
Elmadaki fiyat farkı yüzde 449 oldu
Elmadaki fiyat farkı yüzde 449 oldu
Kanolada ekim alanı 9 kat arttı
Kanolada ekim alanı 9 kat arttı
3600 ek göstergede geri sayım
3600 ek göstergede geri sayım
FED 4 Mayıs’ta kararını verecek
FED 4 Mayıs’ta kararını verecek
Rekor fiyata satılacak!
Rekor fiyata satılacak!
İşte kıdem tazminatında merak edilenler
İşte kıdem tazminatında merak edilenler
Kirada fahiş fiyat şikayeti arttı!
Kirada fahiş fiyat şikayeti arttı!
Sanayide çarklar dönüyor
Sanayide çarklar dönüyor
Milyonları ilgilendiriyor! En düşük emekli maaşı...
Milyonları ilgilendiriyor! En düşük emekli maaşı...
Daha Fazla Video Göster