23 Mart 2023, Perşembe
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FED faiz kararını açıkladı! Faiz oranı 25 baz puan artırıldı
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti.Bu kararla birlikte FED politika faizini 2007'den bu yana en yüksek aralığa çıkardı. Karar sonrası açıklamalarda bulunan FED Başkanı Powell Powell, yetkililerin bu yıl faiz indirimini öngörmediğini ifade etti. İşte detaylar...