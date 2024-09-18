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Fed faiz kararını açıkladı! Dört yıl sonra bir ilk: 50 baz puan düştü

Fed faiz kararını açıkladı! Dört yıl sonra bir ilk: 50 baz puan düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 23:06
ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 5.5 seviyesinden 50 baz puan indirerek yüzde 5'e çekti. Böylece Fed 54 ay sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu. Fed Başkanı Jerome Powell, önceliklerinin enflasyonu aşağı getirmek olduğunu söyledi ve faiz kararlarını toplantıdan toplantıya vereceklerini belirtti.
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