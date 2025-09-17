Fed faiz indirecek mi? İslam Memiş A Haber’de değerlendirdi

Piyasaların gözü Fed'in faiz kararında. ABD Merkez Bankası faizi düşürürse doların, altının seyri ne olur? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN