17 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Fed faiz indirecek mi? İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi
Fed faiz indirecek mi? İslam Memiş A Haber’de değerlendirdi

Fed faiz indirecek mi? İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.09.2025 13:52
Piyasaların gözü Fed'in faiz kararında. ABD Merkez Bankası faizi düşürürse doların, altının seyri ne olur? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fed faiz indirecek mi? İslam Memiş A Haber’de değerlendirdi
Fed faiz indirecek mi?
Fed faiz indirecek mi?
Bakan Mehmet Şimşek A Haber’de!
Bakan Mehmet Şimşek A Haber’de!
Borsa İstanbul’da gong A Para için çaldı
Borsa İstanbul’da gong A Para için çaldı
İslam Memiş A Haber’de: Bu hafta altın almayın!
İslam Memiş A Haber’de: Bu hafta altın almayın!
Gram altında tarihi rekor!
Gram altında tarihi rekor!
Borsa İstanbul’da manipülasyon operasyonu
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu
BIST 100 endeksi 11 bin puanın üzerinde
BIST 100 endeksi 11 bin puanın üzerinde
Önümüzdeki ay açıklayacağız
"Önümüzdeki ay açıklayacağız"
OSB’lere özel su sistemi!
OSB'lere özel su sistemi!
Gazze’ye saldırının perde arkası!
Gazze’ye saldırının perde arkası!
Van enerjisini güneşten alacak
Van enerjisini güneşten alacak
Borsa 10 bin 800 puanı aştı
Borsa 10 bin 800 puanı aştı
Daha Fazla Video Göster