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FED 4 yıl sonra faizi düşürdü! Altın, dolar, borsa ve kripto para nasıl etkilenir?

FED 4 yıl sonra faizi düşürdü! Altın, dolar, borsa ve kripto para nasıl etkilenir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 01:08
Son 23 yılın en yüksek seviyesinde olan faizi 50 baz puan indiren ABD Merkez Bankası böylece 4 yıl sonra ilk kez faiz indirimi yapmış oldu. Gözler piyasaların bu kararı ardından bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleneceğine çevrildi. 50 baz puanlık bu indirimi bir resesyon tedirginliğinden mi yoksa diğer merkez bankalarının önüne geçmek istemesinden mi kaynaklandığı merak konusu olurken A Para canlı yayınında uzman isimler değerlendirmelerde bulundu.
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