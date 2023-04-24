Faturasız doğal gaz dönemi! Vatandaşa gazdan 1.821 TL indirim | Merkezi sistemlerde nasıl olacak?

Başkan Erdoğan'ın duyurduğu doğal gaz müjdesinin detayları belli oldu. Bir yıl boyunca her ay 25 metreküp doğal gaz ücretsiz verilecek, bir aylık faturalardan ise ücret alınmayacak. Her ay 25 metreküplük doğal gazın ücretsiz verilmesiyle faturalalarda 150 TL, yılda ise toplam 1800 TL'lik bir indirim söz konusu olacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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