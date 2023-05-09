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Fatih sondaj gemisi Sakarya'da Amasra-3 kuyusunda sondaja başladı

A Haber
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Giriş: 09.05.2023 09:10
Milli enerjide yeni adımlar atılmaya devam ediliyor. Fatih sondaj gemisi Amasra-3 kuyusunda yeni sondaja başladı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
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