FATF Türkiye’yi gri listeden çıkardı! İş dünyası FATF kararını değerlendirdi

Türkiye'nin gri listeden çıkmasından sonra değerlendirmeler peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uluslararası kaynak girişinin hızlanacağını vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansal sisteme güvenin daha da artacağına dikkati çekti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat; Türkiye'nin küresel ekonomik sistemdeki yerinin sağlamlaştırıldığını dile getirdi.

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