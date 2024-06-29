29 Haziran 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
FATF Türkiye’yi gri listeden çıkardı! İş dünyası FATF kararını değerlendirdi
Türkiye'nin gri listeden çıkmasından sonra değerlendirmeler peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uluslararası kaynak girişinin hızlanacağını vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansal sisteme güvenin daha da artacağına dikkati çekti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat; Türkiye'nin küresel ekonomik sistemdeki yerinin sağlamlaştırıldığını dile getirdi.