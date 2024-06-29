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FATF Türkiye’yi gri listeden çıkardı! İş dünyası FATF kararını değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 16:48
Türkiye'nin gri listeden çıkmasından sonra değerlendirmeler peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uluslararası kaynak girişinin hızlanacağını vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansal sisteme güvenin daha da artacağına dikkati çekti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat; Türkiye'nin küresel ekonomik sistemdeki yerinin sağlamlaştırıldığını dile getirdi.
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İş dünyası FATF kararını değerlendirdi
İş dünyası FATF kararını değerlendirdi
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