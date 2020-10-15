Türkiye ne zaman dışa dönük hamleler yapsa, ekonomik ve stratejik adımlar atsa karşısında kriz söylemleri ile toplumda algı yaratmaya çalışan güruhu buluyor. Ebetteki bunu da Türkiye’de körüklemeye çalışan bir kriz medyası var. Manşetlerini ve yayın organlarını felaket söylemleri ile sözde süslemeye çalışan bu kesim son zamanlarda yine hedefine ekonomiyi oturtmuş durumda. Erken seçim söylemleri ile gündeme gelmek isteyenler ekonomi üzerinden de psikolojik bir savaş başlatma çabasında... Tüm bu yaşananlar üzerinden Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, ekonomi gündemini değerlendirdi.

Türkiye ne zaman dışa dönük hamleler yapsa, ekonomik ve stratejik adımlar atsa karşısında kriz söylemleri ile toplumda algı yaratmaya çalışan güruhu buluyor. Ebetteki bunu da Türkiye'de körüklemeye çalışan bir kriz medyası var. Manşetlerini ve yayın organlarını felaket söylemleri ile sözde süslemeye çalışan bu kesim son zamanlarda yine hedefine ekonomiyi oturtmuş durumda. Erken seçim söylemleri ile gündeme gelmek isteyenler ekonomi üzerinden de psikolojik bir savaş başlatma çabasında... Tüm bu yaşananlar üzerinden Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, ekonomi gündemini değerlendirdi.



OLAYIN 3 YÖNÜ VAR!

Erdem, "Dert şu; bu ülke niye şu pandemi (koronavirüs) döneminde çökmedi. Niye tebriklerini aldı; hem sağlık alanında hem ekonomik alanında… İş siyaset ve seçim meselesi olunca vatandaşı bu yolla körüklemek istiyorlar" dedi. Aynı anda atılan olumsuz manşetlerin arkasında ne var? sorusuna da yanıt veren Faruk Erdem, 3 ana başlıkta olayı sıraladı ve konunun ticari, istihbari ve siyasi yönünün olduğunu belirtti.

EKONOMİYE SALDIRININ NEDENİ?

Faruk Erdem, "Ticari kaygılar var; birileri ceplerini dolduramıyorlar artık. O hortumlar kesildi. Yani Londra'dan bu ülkenin parasına saldıramıyorlar. Ülkenin kurumları o tedbirleri alıyor. Siyasi kaygılar var adamlar ne yapsın seçimle bir türlü iktidara gelemiyorlar. O zaman ekonomiden başka şeylerden medet umuyorlar. (AYM üyesi Engin Yıldırım'ın paylaşımı) "Işıklar yanıyor" meselesi belki de bu! Yani dolayısıyla istihbari konu var. O da benim konum değil ama söylemiş olayım" şeklinde konuştu.