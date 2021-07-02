02 Temmuz 2021, Cuma
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Faizsiz konut şirketlerine tasfiye! Para yatıranların durumu ne olacak?
Son dakika haberi... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak şartları sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi. Peki para yatıranların durumu ne olacak? Detayları A Haber Muhabiri Rüya Akkuş aktardı.