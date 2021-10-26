Faizler düştü konut kredisi ucuzladı | Düşen faiz ile kredi çekenler ne kadar ödeyecek?

Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından kamu bankaları harekete geçti. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kurumsal kredi faiz oranlarında indirim yaptı. İndirim ticari krediler ile konut kredilerini kapsıyor. Gözler özel bankalara çevrildi. Sektör temsilcileri yaptıkları açıklamalarda faiz indirimlerinin konutta yeni bir alım dalgasına yol açacağını belirtiyor. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili detayları A Haber'de anlattı.