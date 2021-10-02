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Faiz oranları güncellendi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

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Giriş: 02.10.2021 11:58
Kredi faiz oranları ne kadar? Nakit paraya ihtiyacı olan, taşıt ve konut almak isteyen vatandaşlar kredi faiz oranları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bankalar da faiz oranlarında yaşanan değişimle birlikte bazı dönemlerde faizlerde değişiklik yapıyor. Uzun zamandır yaşanan faiz yükselişinin ardından faizlerde düşüş yaşanıp yaşanmayacağı da merak ediliyordu.
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