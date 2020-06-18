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Faiz oranları düştü! Konut satışlarında hareketlilik başladı |Video

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Giriş: 18.06.2020 16:23
Güncelleme:18.06.2020 19:12
Konut kredisi faiz oranlarındaki tarihi düşüşün ardında satışlarda artış yaşandı. Konut satışında ise lider il İstanbul... Peki ev almak isteyenler nelere dikkat etmeli? İstanbul'un hangi illeri konut alımlarında avantajlı? En çok konut İstanbul'un hangi ilçesinde yaşandı? Tüm bu sorulara A Haber canlı yayınına katılan KONUTDER Başkanı Altan Elmas ve COLDWER Banker Türkiye Başkanı Gökhan Taş yanıt verdi.
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