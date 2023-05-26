Fahiş kiraya 6 adımda fren! Memura kira desteği verilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden göreve geldiklerinde fahiş kira artışı yapanların "ümüğünü sıkacağız" diyerek, "Bu tabloyu kabul edemeyiz" açıklamasında bulunurken, Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan çalışmanın çerçevesi ortaya çıktı. Kira artışlarını sınırlamak için kapsamlı düzenleme gelecek. Yüzde 25 tavan uygulamasının süresi uzatılacak. Memurlara kira desteği verilecek. Fahiş artış yapanlara hapis ve para cezası uygulanacak.

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