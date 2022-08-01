Fahiş kira ve ev fiyatları için harekete geçildi! İki formül masada

AK Parti, yüksek kira artışlarının önüne geçmek için kiraları yüzde 25 artışla sınırlayan bir düzenleme yaptı. Ancak ev sahipleri yasal olmayan yollar, ikinci sözleşmeler imzalatmak gibi yöntemlerle vatandaşa sıkıntı vermeye devam etti. Meclis'in tatile girmesi ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanına yayılan AK Parti milletvekillerine en çok iletilen konulardan biri de yüksek ev fiyatları ile kiralar oldu.

MYK'da bu sorunlarını çözümü için iki formül gündeme getirildi. Bunlardan ilki büyükşehirlerin içinde ya da kentin hemen dışındaki atıl durumda olan kamu arazilerinin TOKİ'ye devredilmesi oldu.

EV FİYATLARI VE KİRALAR İÇİN FORMÜL

- ATIL KAMU ARAZİLERİ TOKİ'YE DEVREDİLECEK

- TOKİ, KİRASI DÜŞÜK SOSYAL KONUTLAR ÜRETECEK

- DEVLET KİRALIK SOSYAL KONUT ÜRETECEK

- ÖZEL SEKTÖRE DE KİRALIK KONUT İÇİN TEŞVİK VERİLECEK

SOSYAL KONUTA ASGARİ ÜCRET AYARI

- 81 İLDE EN AZ 150 BİN KONUT ÜRETİLECEK

- EVLER KİRA ÖDER GİBİ ÖDENECEK

- ÖDEMELER İÇİNE GİRİNCE BAŞLAYACAK

- EVİ OLMAYAN EMEKLİLERE KONTENJAN AYRILACAK

- YENİ EVLENECEK GENÇLER DE ÖNCELİKLİ OLACAK

- 240 AYA KADAR VADE OLACAK

- ŞARTLAR ASGARİ ÜCRETLİ BİR AİLEYE GÖRE OLUŞTURULACAK

PROJE PİYASAYI DÜZENLEYECEK

- İNŞAAT SEKTÖRÜ İLE 250 SEKTÖR CANLANACAK

- İSTİHDAM ALANLARI GENİŞLEYECEK

- YÜKSEK KONUT FİYATLARI DENGELENECEK

- KİRA TALEBİ DÜŞECEK, FAHİŞ KİRALAR İNECEK

- BANKACILIK SEKTÖRÜ HAREKETLENECEK